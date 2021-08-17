Міністр оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив заохочувальною відзнакою Міноборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ.
Про це повідомляє пресс-служба Міністерства оборони України.
Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, відбулося урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони.
Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо. Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі. Жан Беленюк - четвертий борець в історії України з олімпійським "золотом" у цьому виді спорту.
Читайте такожБеленюк зробив ще одну заяву після расистського інциденту в КиєвіНапад на Жана Беленюка
Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що на нього ледь не напали у центрі Києва.
За його словами група молодиків намагалася його спровокувати, вигукуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".
На інцидент вже відреагували в "Слузі народу". Також щодо цього висловився президент Володимир Зеленський.
Правоохоронці за фактом цієї події проводять перевірку.