Золотого медаліста привітав міністр оборони привітав Андрій Таран.

Міністр оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив заохочувальною відзнакою Міноборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ.

Про це повідомляє пресс-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що сьогодні, 17 серпня, відбулося урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони.

Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо. Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі. Жан Беленюк - четвертий борець в історії України з олімпійським "золотом" у цьому виді спорту.

Читайте також Беленюк зробив ще одну заяву після расистського інциденту в Києві Напад на Жана Беленюка

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що на нього ледь не напали у центрі Києва.

За його словами група молодиків намагалася його спровокувати, вигукуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

На інцидент вже відреагували в "Слузі народу". Також щодо цього висловився президент Володимир Зеленський.

Правоохоронці за фактом цієї події проводять перевірку.

Автор: Тетяна Герасименко