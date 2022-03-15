Зареєструвати новонародженого доведеться офлайн.

В Україні тимчасово недоступна онлайн-послуга "єМалятко", тому громадянам, які стали батьками, пропонують інший шлях для реєстрації новонародженої дитини.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Дії".

"Послуга "єМалятко" онлайн тимчасово недоступна. Це пов'язано з тим, що деякі державні реєстри було відключено з міркувань безпеки. Проте народження малюка можна зареєструвати офлайн", - йдеться в повідомленні.

Як зареєструвати дитину

Зареєструвати доньку чи сина офлайн можна у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Вони зараз працюють у штатному режимі всюди, окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії.

У який ДРАЦС йти

Ви можете зареєструвати дитину в будь-якому відділі, який працює. Незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків.

Наприклад, зараз у Києві працюють Оболонський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Деснянський та Печерський відділи. Звертатися можна у будь-який час з 09:00 до 15:00.

Які документи треба для реєстрації народження

Необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Що робити, якщо дитина народилася за кордоном

Якщо дитина народилася за кордоном, оформлювати свідоцтво можна або там, або очікувати на стабілізацію ситуації в Україні, щоб зареєструвати народження на батьківщині. Однак у цьому випадку знадобиться переклад свідоцтва апостилем.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні скасували плату за реєстрацію народження, шлюбу та смерті.

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