В Україні тимчасово недоступна онлайн-послуга "єМалятко", тому громадянам, які стали батьками, пропонують інший шлях для реєстрації новонародженої дитини.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Дії".
"Послуга "єМалятко" онлайн тимчасово недоступна. Це пов'язано з тим, що деякі державні реєстри було відключено з міркувань безпеки. Проте народження малюка можна зареєструвати офлайн", - йдеться в повідомленні.
Як зареєструвати дитину
Зареєструвати доньку чи сина офлайн можна у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Вони зараз працюють у штатному режимі всюди, окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії.
У який ДРАЦС йти
Ви можете зареєструвати дитину в будь-якому відділі, який працює. Незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків.
Наприклад, зараз у Києві працюють Оболонський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Деснянський та Печерський відділи. Звертатися можна у будь-який час з 09:00 до 15:00.
Які документи треба для реєстрації народження
Необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.
Що робити, якщо дитина народилася за кордоном
Якщо дитина народилася за кордоном, оформлювати свідоцтво можна або там, або очікувати на стабілізацію ситуації в Україні, щоб зареєструвати народження на батьківщині. Однак у цьому випадку знадобиться переклад свідоцтва апостилем.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні скасували плату за реєстрацію народження, шлюбу та смерті.