НАТО краще підтримати Україну, прискоривши її вступ до ЄС, і озброїти її з арсеналів і заводів союзників.

Хоча Україна дійсно належить Заходу і повинна вступити в ЄС, є більш вагомі причини не дозволяють їй вступати в НАТО як повноправний член із захистом відповідно до статті 5 альянсу.

Як пише Bloomberg, дати Україні офіційне запрошення в альянс, в той час як вона вже знаходиться в стані конфлікту з Росією, що володіє ядерною зброєю, було б ризикованим кроком.

"Путін - хуліган і агресор, і йому не потрібні провокації, щоб погрожувати або нападати. Він розуміє лише стримування, виражене мовою сили та військової доблесті. Саме для цього, як виявилося, і існує НАТО. Однак, приєднання до союзника, на якого вже напали, втягне в конфлікт всіх членів НАТО і матиме непередбачувані сценарії ескалації, що може призвести до Третьої світової війни. Положення про взаємну оборону в статті 5 передбачає автоматизм, не схожий на автоматизм інших альянсів, що передували першій світовій війні. Тоді, через недомислення європейських лідерів, каскад договірних зобов'язань перетворив суперечку між Австро-Угорщиною і Сербією в континентальну, а потім майже глобальний пекло", - пише аналітик Андреас Клут.

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Він вважає, що тому для НАТО краще підтримати Україну, прискоривши її вступ до ЄС, і озброїти її з арсеналів і заводів союзників по НАТО.

"Альянс не повинен вступати у війну на боці України, а членство в НАТО означало б саме це. Гарантії безпеки і миру для України важливі, але їх потрібно вирішувати після завершення війни. Вони обов'язково стануть одним з головних пунктів мирних переговорів між Києвом, Москвою і їх посередниками", - додав експерт.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія і Швеція оприлюднили заяву, в якій зобов'язалися підтримувати шлях України до членства в Євросоюзі і НАТО.

Прем'єри Польщі, Чехії та Словаччини закликали створити для України чітку схему отримання членства в Альянсі, а також надати гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не зможе вступити до НАТО під час війни. Він вважає, що друзі України підтримають її і захочуть бачити в НАТО.

"Але дійсно ми реалісти, ми розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал про те, що після війни ми станемо членами НАТО", - підкреслив президент.