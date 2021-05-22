Дівчина заявила, що її вже звільнили з роботи після скандалу.

У Харкові дівчина, яка облаяла парад вишиванок та назвала його учасників "бидлом", неосвіченими людьми і нацистами, записала відео з вибаченнями.

Відео опублікував місцевий Telegram-канал Харків 1654.

Дівчина заявила, що її вже звільнили з роботи через отриману "славу".

"Я дійсно дуже різко висловилася, я щиро хочу попросити вибачення з приводу цієї ситуації, тому що я зрозуміла, скількох людей я образила. Залишившись без роботи й отримавши велику кількість хейту, я сповна поплатилася за свої дії", – сказала вона.

Також дівчина зазначила, що "такого більше не повториться".

Що про неї відомо

Завдяки дописам і коментарям у місцевих телеграм-пабліках стало відомо, що "антипарадницею вишиванок" стала уроженка села Ртищівка Чугуєвського району Харківської області Євгенія Б*, 1995 року народження. Дівчина навчалася в університеті ім. Каразіна на факультеті міжнародних відносин, але навчання так і не закінчила, і диплом не отримала, пише ТСН.

Що сталося

21 травня у мережі з’явився ролик, на якому харків’янка під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на книги та відновлення економіки.

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Автор: Олег Давигора