Люди вийшли на пікет з вимогою об'єктивного розслідування аварії, внаслідок якої загинув велосипедист.

У Бахмачі на Чернігівщині активісти пікетували відділення поліції, вимагаючи об'єктивного розслідування смертельної ДТП за участю депутата міськради Віктора Міщука.

Як повідомили організатори акції, її мета – привернути увагу до ДТП та не дозволити "спустити на гальмах розслідування вбивства". До відділення поліції прийшли до 30 активістів та місцевих жителів. Вони тримали плакат "Закон – один для всіх?".

"За свідченням очевидців, Міщук був настільки п'яний, що не міг самостійно вийти з машини", - прокоментував організатор акції Володимир Брюховецький.

За його інформацією, депутат не вперше скоїв ДТП у стані сп'яніння, однак покарання раніше зміг уникнути.

Смертельна ДТП за участі депутата: що відомо

Ввечері 18 грудня у місті Бахмач Чернігівської області депутат міськради за кермом автомобіля збив велосипедиста. Після цього водій намагався залишити місце ДТП, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Читайте такожНа Чернігівщині депутат збив на смерть велосипедиста і намагався втекти з місця ДТП (фото)Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні. Поліція того ж дня затримала водія авто. Він відмовився від проведення медичного освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Однак поліція примусово відібрала у затриманого зразки крові та сечі для проведення експертизи.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

У скоєнні злочину підозрюється депутат Бахмацької міської ради від партії "Рідний дім" Віктор Міщук. Свого часу він був головою Бахмацької районної ради, також очолював місцеву РДА.

Автор: Ірина Синельник