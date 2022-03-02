"У тебе завтра х*й стояти не буде", - каже жінка одному з російських окупантів.

Місцеві жінки Конотопа чесно попередили окупантів, що після вторгнення в Україну вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.

"Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп, тут кожна друга жінка - це відьма. У тебе завтра х*й стояти не буде", - каже жінка на відео, звертаючись до російського військового, що сидить на танку.

Відповідний відеозапис облетіла безліч новинних Telegram-акаунтів.

Нагадавши, у Миколаєві захопили в полон російських військових. Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про "терористів" в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: