Вже за тиждень від появи перших симптомів можна отримати значне ураження легень, попередив медик.

Нові штами коронавірусу передаються значно швидше, а перебіг коронавірусної хвороби з ними може бути непередбачуваним.

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Про це у Facebook розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Нові штами значно швидше передаються від хворого до здорового, практично шансів не заразитись від хворого немає. Перебіг ковіду при нових штамах вірусу блискавичний", - зазначив він.

За словами медика, на практиці це означає, що вже на 6-7 день від появи перших симптомів можна отримати значне ураження легень.

"Також вже на 6-7 день аналіз ЦРП може бути в 10-15 раз вищим за норму. Те саме з показником - ддимер він вже може підніматись в кілька разів. Сатурація киснем часто тримається нормальною до 10-12 дня після чого може несподівано різко знизитись і створити серйозну проблему для медиків у лікуванні вдома, без кисню", - пояснив лікар.

За словами Жиравецького, змін в лікуванні з появою нових штамів немає, однак починати його потрібно значно швидше і швидко реагувати на зміни стану пацієнта. Втім, вітаміни з новим штамом не працюють, а такі ліки як суммамед і цефтріаксон також малоефективні.

Як повідомив лікар, навіть з новим штамом COVID-19 можна перенести у легкій формі. Однак відсоток тих, хто потребує складного і часто стаціонарного лікування значно вищий, ніж раніше.

"Кожен день, а деколи година є на рахунку", - підсумував він.

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Автор: Дмитро Захаров