Першими вакцинувалися медики обласної лікарні.

У Чернігівській області стартувала кампанія вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в обласній лікарні заявила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

Читайте такожВ Україні зробили перше щеплення від коронавірусу (фото)За її інформацією, область сьогодні отримала 6800 доз вакцини, першими добровільно зробили щеплення 10 медиків обласної лікарні.

«Важливо дбати про медиків, які працюють з COVID-позитивними», - зазначила Коваленко.

Вона зауважила, що зроблено все для належного збереження вакцини і дотримання відповідних температурних режимів. Першочергово на Чернігівщині вакцинуватимуть медичних працівників, які працюють із коронавірусними хворими, потім – соціальних працівників і людей, які перебувають у геріатричних закладах.

Одним із перших у регіоні вакцинувався завідувач загальносоматичного відділення Чернігівської обласної лікарні Ігор Кузін. Він висловив сподівання, що вакцинація дозволить перемогти коронавірус. Лікар сказав, що страху перед ін'єкцією не мав, хоча перечитав все, що написано про вакцину, і зваживши усі «за» та «проти», вирішив зробити щеплення, оскільки працює із хворими на коронавірус. Кузін повідомив журналістам, що самопочуття після щеплення не змінилося.

«Страшно хворіти, страшно бачити, як хворіють пацієнти, рідні люди, на жаль, як хворіють і помирають. Людство нічого кращого не вигадало у боротьбі з інфекційними масовими хворобами, ніж вакцинація», - зазначив лікар.

Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Петро Гармаш уточнив, що цього тижня вакцинуватимуть медиків у Чернігові. Потім мобільні бригади виїжджатимуть до Прилук і Ніжина.

Наступну партію вакцини від коронавірусу CoviShield в області очікують отримати у кількості 40 тис. доз.

Водночас секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Чернігові критеріям вакцинації відповідають 280 лікарів, але з них зробити щеплення погодилися 87. Близько 150 лікарів вже перехворіли.

«У другій хвилі очікується вакцинація всіх інших лікарів та людей 80+ (зараз складаються списки). В кожному флаконі – 10 доз вакцини. Тому мобільна бригада не може їздити по квартирах, ці люди мають, згідно з графіком, їхати на вакцинацію до лікарень», - поінформував він.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація від COVID-19. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник