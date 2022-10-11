В Інгулецькому районі Кривого Рогу також запроваджено повну заборону на продаж алкогольних напоїв.

На Дніпропетровщині у низці територіальних громад запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, в тому числі пиво.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, вчора спільним рішенням обласної військової адміністрації та військового командування запроваджено повну заборону на продаж алкоголю - в тому числі пиво, вино та слабоалкогольні напої в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні - на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської територіальних громад Криворізького району та в Інгулецькому районі Кривого Рогу.

Відео дня

Вілкул повідомив, що в інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі.

"Шановні бізнесмени, порахуйте, що вам вигідніше - дотримуватися цієї заборони, або повної заборони на продаж алкоголю. Зафіксуємо такі випадки - будемо забороняти і в інших районах міста. Зараз воєнний час і суворе дотримання всіх правил є дуже важливим", - наголосив він.

Ситуація на Дніпропетровщині під час війни з Росією - важливі новини

Супротивники не раз обстрілювали Дніпропетровську область з різного озброєння, є руйнування та жертви й постраждалі.

10 жовтня вороги спрямували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них збили захисники України. Унаслідок ворожої масованої атаки загинули щонайменше чотири особи, 31 людину було поранено.

Також стало відомо, що загарбники намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed-136. Два безпілотники були знищені.

Вас також можуть зацікавити новини: