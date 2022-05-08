Такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини з приводу примусу окупантами дітей у Мелітополі одягати георгіївські стрічки та вчити "віршики" про війну.

Про це вона повідомила у Facebook.

Денісова зазначила, що зі ЗМІ стало відомо про подібні методи "перевиховання" українських дітей у захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області.

"Такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами. Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях. Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків", - написала омбудсмен.

Денісова наголошує, що таке навʼязування рашистської ідеології у закладах освіти спрямоване на знищення української ідентичності у свідомості дітей.

"Ці дії є порушенням статті 29 Конвенції ООН про права дитини, в якій передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до її батьків, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження. Зазначене є прямим доказом вчинення геноциду щодо українського народу. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та врахувати факти порушення Росією прав дітей в Україні", - додала обмудсмен.

Як писав УНІАН, російські війська третю добу не випускають мешканців Мелітополя, які хочуть евакуюватися з міста. Рашисти погрожують, що не будуть пропускати людей до 12 травня.

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