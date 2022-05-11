Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Російські окупанти катують взятих у заручники мирних українців. На Херсонщині рашисти били чоловіка струмом та знімали усе на відео.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - зауважила омбудсмен.

Увага! Відео містить сцени насильства!

Вона наголосила, що відео є черговим доказом воєнних злочинів РФ. Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині знайшли документи з планами окупантів, які хотіли захопити усю Україну. У Тростянці також виявили місця, де ворог катував людей. На місці злочинів знайшли кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

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