Російські окупанти катують взятих у заручники мирних українців. На Херсонщині рашисти били чоловіка струмом та знімали усе на відео.
Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - зауважила омбудсмен.
Увага! Відео містить сцени насильства!
Вона наголосила, що відео є черговим доказом воєнних злочинів РФ. Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині знайшли документи з планами окупантів, які хотіли захопити усю Україну. У Тростянці також виявили місця, де ворог катував людей. На місці злочинів знайшли кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Підозрюваного у тортурах українців військового РФ на батьківщині відзначили за полонення "неонацистів"
- Дружина пораненого бійця на "Азовсталі": "Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють"
- Росіянка розповіла, що б вона зробила з українськими дітьми і закликала чоловіка-окупанта вбивати їх (аудіо)