Лікарі пропонували батькам госпіталізувати дитину, але ті відмовлялися.

У Кропивницькому від ускладнень коронавірусу померла 14-річна школярка. Лікарі звинувачують батьків у недбальстві.

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"Це дійсно трагедія.1 грудня вночі до дитини викликали швидку. Попередній діагноз – краснуха під питанням. Медики запропонували госпіталізувати дитину, мати відмовилася, є відповідний запис про це. 2 грудня педіатр по телефону пропонував батькам прийти на обстеження дитини в стаціонарі. Реакції не було", – розповів Колодяжний.

Вже наступного дня після відмови від госпіталізації, а саме 3 грудня, дівчина померла. Судмедекспертиза показала, що у дитини був коронавірус.

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Автор: УНІАН