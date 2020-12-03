Село на Чернігівщині залишилося без єдиного сімейного лікаря. Нині людей консультують лише медичні сестри.
Про це йдеться у сюжеті hromadske.
Лікар помер з симптомами COVID-19.
«Температура піднялась. Вже він удома (був) якийсь час. Та якось це все так швидко», – розповідають в закладі.
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В селі поряд зі старою амбулаторією збудували нову, проте будівлю так і не відчинили через брак медичних кадрів. Людей приймають у старому приміщенні.
Всього на амбулаторію лише три медичні сестри й ще одна – на пів ставки. Жінки кажуть, що змушені не лише консультувати щодо питань, пов’язаних з симптомами коронавірусу, а й відвідувати хворих, серед яких переважно самотні пенсіонери.
Інфікованих з ускладненнями для госпіталізації вже забирають каретами швидкої допомоги з районного центру.
Староста села зауважує, що з моменту поховання сімейного лікаря минуло вже 50 днів, проте охочих взятися за лікування тамтешніх мешканців досі немає.
Самі ж селяни на камеру журналістів скаржаться, що без кваліфікованої медичної допомоги навіть визначити не можуть, чи хворіє хто на COVID-19.
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