Ці гроші митрополит нібито заробив за 30 років на посаді.

Колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ (МП) митрополит Антоній (Фіалко) намагався винести зі Свято-Покровського собору майже 2 млн грн. Сьогодні, 20 липня, він згідно з попередньою домовленістю із ревізійною комісією, яка стежить за передачею майна, мав забрати особисті речі з єпархіального будинку.

Про це "Суспільному" розповів голова ревізійної комісії Ярослав Каюк. За його словами, гроші у переліку майна Антонія не згадувалися.

"Коли він збирав свої особисті речі, голова та члени ревізійної комісії помітили, що він з якимось великим фіолетовим пакетом рухається до виходу з приміщення", - згадує Ярослав Каюк.

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Виявилось, що у пакунку митрополита було був 1,8 млн грн. Його адвокат стверджує, що це були особисті заощадження Антонія за 30 років на посаді митрополита, а гроші він ховав, бо боявся крадіжки.

"Коли ми проводили огляд даного приміщення, ні про які кошти не було мови. Коли ми зайшли в приміщення, громадянин Фіалко і його представники хаотично ходили по приміщенню. Було видно, що вони стурбовані, тому що метушливо ходили в різні кути", — розповідає Каюк.

У зв'язку з ситуацією комісія викликала поліцію.

Скандали з УПЦ МП у Хмельницькій області

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні саме у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП у Хмельницькому священник і віряни побили військового. Вони накинулись, бо чоловік запитав про те, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали відвідувати російську церкву.

Пізніше стало відомо, що піп УПЦ Московського патріархату, який побив воїна, втік із України. Після цього гучного скандалу представники громади на зборах проголосували за перереєстрацію Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до підпорядкування Православної церкви України. Згодом депутати Хмельницької обласної ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ МП.

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