"Інвентаризація" реліквій Києво-Печерської Лаври виявилася фікцією

Міністерство культури України на початку тижня оголосило про масштабну інвентаризацію майна і святинь Києво-Печерської Лаври. Спроба УНІАН дізнатися подробиці цього процесу, що стартував 28 листопада, змушує припустити, що «інвентаризація» - не більше, ніж піар Мінкульту.

На початку тижня Мінкультури голосно оголосило про інвентаризацію майна і реліквій Київо-Печерської Лаври. Та пафосна заява виявилася піаром. У відповідь на запитання УНІАН про хід «інвентаризації» і запит на дозвіл поспостерігати за процесом, прес-секретар Міністерства культури Юлія Даценко зізналася, що насправді ніякої інвентаризації немає.

Судячи за наявними у розпорядженні УНІАН відповідями Мінкульту, не існує і єдиного офіційного журналу-каталогу різних реліквій музейного комплексу, яким користується Українська православна церква Московського патріархату. Тобто, встановити, чи всі мощі святих або ікони на місці – не представляється можливим.

«Ніякої інвентаризації немає. Це звичайний процес, який проходить в будь-якому музеї – комісія просто заходить до печер і дивиться, чи є на місці в печері мощі або їх немає і в якому вони стані», - пояснила Даценко, не відповівши при цьому на питання, чи перевіряються якимось чином мощі на справжність.

За її словами, перешкод щодо допуску до святинь з боку служителів Києво-Печерської Лаври немає. Хоча, як повідомляв УНІАН раніше, церковники УПЦ МП просили Мінкульт про забезпечення забороненої в Україні гендерної нерівності при роботі інвентаризаційної комісії: щоб огляд вівтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки «жінкам забороняється перебувати у церковному вівтарі».

У свою чергу, будь-яких деталей перевірки у відомстві поки не повідомляють. УНІАН надіслав офіційні запити до міністерства та музейного комплексу «Києво-Печерська Лавра» про хід і результати перевірки, де також вимагає допуску фотокореспондента і репортера для спостереження за ходом інвентаризації.

Сумніви в ефективності «інвентаризації» також висловила відомий журналіст Соня Кошкіна (справжнє ім'я – Ксенія Василенко): «Думаю, вони там багато чого виявлять цікавого. Особливо, якщо до владики Павла в гості завітають. Але найцікавіше це, звичайно, мощі. Тому що мощі – товар. Самий справжній. І завжди ним був. ... Згадаймо вибори 2012-го року. Олександр Фельдман (Харків, 174-й округ) привозить в Лавру Плащаницю Богородиці (з наступним туром по містах і селах). Ярослав Дубневич (120-й округ, Львівщина) возить віруючих на «прощу» (паломництво) до Зарваниці (місце явлення Богоматері, особливо шановане греко-католиками). Але це так, дрібниці. Мій фаворит – Ігор Рибаков (207-й округ, Чернігівщина). Чувак примудрився «взяти в оренду» і виставити для виборців мощі близько 20 святих апостолів і мучеників. Зокрема – Святого Апостола Петра, Павла, Луки, Андрія Первозванного. Бонус – частинка дуба Маврійського, частинка гробу Ксенії Блаженної, особисті речі монахині Аліпії. Звідки все це, запитаєте ви? По-перше, Афон. Там цей бізнес поставлений на широку ногу. Мощі буквально «здають в оренду» шанованим людям. На час, звичайно. По-друге, eBay. Там можна купити будь-які (!) мощі. Так, ладанка з часточкою мощів Марії Магдалини «тягне» на 192 долара. Плюс доставка DHL. Так що «перевіряючим» в Лаврі потрібно бути особливо уважними. Боже збав, спливе чого – вибори ж не за горами», - написала вона у своєму Телеграм-каналі Sonya Koshkina (official).

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Міністерство культури почало перевірку наявності мощей в ближніх і дальніх печерах Печерської лаври. З ініціативи Міністерства культури України була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли працівники міністерства та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метою комісії є перевірка наявних церковних цінностей і святинь, які були передані Києво-Печерській лаврі, починаючи з 1988 року – з моменту відкриття монастиря після відродження.

Трохи пізніше стало відомо, що проти настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя) порушено кілька кримінальних справ, а в його резиденції проходять обшуки.