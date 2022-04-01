УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Києві на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

Ситуація в Києві та області - трансляція нижче:

05:06 З'ясувалося, що перед тим, як покинути територію Чорнобильської атомної станції, окупанти мародерствували - вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.

1:45 Стало відомо, що кореспонденти CNN показали, як місто Ірпінь живе після окупації. Журналісти дізналися, що за річкою Ірпінь всюди руйнування, спровоковані місячним протистоянням між російськими та українськими військами. Нерозбитих вікон небагато, майже на кожному розі повалені дерева, розбита чи знищена військова техніка, в основному - російська.

1:40 З'явилася важлива інформація від Генштабу Збройних сил України. У Генштабі повідомили, що ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва.

За його даними, окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання.

1:14 Було оголошено відбій повітряної тривоги. Громадяни могли покинути укриття.

0:38 У Києві та в області було оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів закликали піти в укриття.