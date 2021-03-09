Наразі службовця відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом.

На Львівщині архітектора одного з комунальних підприємств Дрогобицької міської ради затримано під час одержання $3 тис. неправомірної вигоди за вплив на державного реєстратора.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Встановлено, що службовець вимагав від фізичної особи 3 тис. дол. неправомірної вигоди за вплив на державного реєстратора. За ці кошти реєстратор мав внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нежитлове приміщення (магазин) на підставі технічного паспорту на квартиру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що архітектора затримано у порядку ст. 208 КПК при одержанні останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $900.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

Наразі підозрюваного відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

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Автор: Світлана Макринська