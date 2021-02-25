Жінка народила сьому дитину, яку, за словами жителів, забрали в Будинок малятка.

У Миколаєві пару, яка оселилася в підвалі багатоповерхівки на Генерала Карпенка, 9, вигнали звідти. Мешканці будинку змогли вирішити проблему з виселенням бездомних за допомогою соцмереж.

Читайте такожУ Дніпрі сімейна пара, яка 7 років живе на вулиці, чекає дитинуПро це повідомили в група "Контакт-центр при Миколаївській міській раді". У повідомленні наголошується, що з підвалу будинку за вказаною адресою бездомних виселили.

Автор поста на ім'я Лілі Мікс уточнила, що "23 лютого непрошених сусідів виселили з підвалу і відвезли в центр соціальної служби для бездомних". Вона додала, що після прибирання та огляду всіх комунікацій, що проходять в підвалі, там встановили металеві двері.

Бездомна пара в підвалі багатоповерхівки: передісторія

У Миколаєві в підвалі багатоповерхівки оселилася пара бездомних з Херсона. Жінка була на останніх місяцях вагітності. Мешканці будинку були обурені і говорили, що бояться такого сусідства. Вони просили міські служби виселити підвальних "квартирантів", передає ТСН.

На місце викликали поліцейських, які, побачивши вагітну жінку, відразу подзвонили в швидку. Її відправили в лікарню разом з чоловіком.

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Автор: УНІАН