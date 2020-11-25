Неповнолітньому відірвало руку внаслідок вибуху гранати, яку він знайшов у чужому автомобілі

У Саратському районі Одеської області 17-річному юнакові відірвало руку через вибух гранати, яку він знайшов у чужому автомобілі.

Читайте такожВ Одеській області через вибух у полі невідомого предмета юнакові відірвало рукуЯк повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за фактом НП, яка сталася вчора ввечері, проведено перевірку.

«Під час перевірки було встановлено, що у неповнолітнього в руках вибухнула граната РГД-5, яку він знайшов в автомобілі на місцевій фермі. Вибухонебезпечний предмет сховав у транспортному засобі фермера місцевий пастух. За словами чоловіка, гранату він знайшов кілька днів тому в полі», - сказано в повідомленні.

За даним фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Вилучені з місця пригоди осколки гранати правоохоронці направили на експертизу.

Вибух у Сараті: подробиці

Увечері 24 листопада на околиці смт Сарата Одеської області через вибух юнакові відірвало руку.

Спочатку повідомлялося, що 17-річний житель Сарати зазнав осколкових поранень з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу. Припускалося доставили в реанімацію. Передбачалося, що юнак йшов через поле, під його ногами вибухнув невідомий предмет.

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Автор: Лариса Козова