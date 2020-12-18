Засідання супроводжувалось бійками, криками, образами із застосуванням нецензурних висловлювань.

В Одесі завершилась скандальна сесія Одеської обласної ради, під час якої депутати билися та блокували трибуну.

Читайте такожДепутати Одеської облради не зуміли провести першу сесію: в залі засідань сталися сутички (фото, відео)Як передає кореспондент УНІАН, представники кількох партій протягом майже шести годин перебували в президії. Частина цих депутатів намагалась заблокувати роботу сесії, їхні опоненти не дозволяли зірвати засідання.

Кілька разів сесія переривалась на перерву, але після відновлення роботи трибуну продовжували блокувати, зокрема, представники «Опозиційної платформи - За життя».

Депутати голосували шляхом підняття рук.

Під час сесії було розглянуто низку питань, серед яких - створення постійних комісій та депутатських фракцій, затвердження оплати праці керівництва облради тощо.

Засідання супроводжувалось бійками, криками, образами із застосуванням нецензурних висловлювань.

Кілька депутатів Одеської міської ради від «ОПЗЖ», яких охорона не пустила до сесійної зали, пройшли до ложі для преси, звідки підтримували колег по облраді вигуками та скандуваннями. Серед них - Віталій Саутенков і Віктор Баранський.

Скандальні сесії новообраної Одеської облради

4 грудня кілька десятків депутатів новообраної Одеської обласної ради заблокували проведення першої сесії. Зокрема, на трибуну вийшли депутати від «Опозиційної платформи - За життя», «Партії Шарія» та «За майбутнє».

Засідання завершилось під ранок 5 грудня. На сесії головою облради було обрано Григорія Діденка, кандидатуру якого висунула політсила «Слуга народу».

Сьогодні, 18 грудня, друга сесія новообраної обласної ради розпочалась на півтори години пізніше.

Кілька депутатів, зокрема представники партії «Опозиційна платформа - За життя» висували різні вимоги, які не мали відношення до порядку денного. Один зажадав, щоб залу залишили люди, які знають, що інфіковані коронавірусом. Інший депутат наполягав на заміні посвідчень через те, що в них негарно проставлені печатки (закривають частину обличчя на фото). Деякі депутати здали посвідчення, заявивши, що вони непридатні для використання, а потім, за їхніми словами, не могли без документів зайти до зали.

Крім того, до зали хотіли увійти депутати Одеської міської ради Віталій Саутенков і Віктор Баранський («ОПЗЖ»), але їх не пустила охорона, через що в коридорі почалася штовханина, було пошкоджено вхідні двері. Пізніше, після першої перерви, частина депутатів облради заблокували трибуну.

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Автор: Лариса Козова