Односельчани про жінку відгукуються добре.

Породілля з Рівненської області, яка сховала дитину в морозильну камеру, вагітність від чоловіка та односельців приховувала. На обліку вона не стояла і звернулася до медиків вже з кровотечею. Саме лікарі запідозрили, що жінка після пологів, і повідомили правоохоронців, які й виявили немовля у морозильній камері.

Читайте такожНародила і поклала до морозилки: на Рівненщині матір підозрюють у вбивстві дитиниЯк йдеться в сюжеті ТСН, про інцидент стало відомо після того, як чоловік привіз до лікарні цивільну дружину з сильною кровотечею та температурою. Після огляду медики й зрозуміли, що жінка після пологів. Аби з'ясувати, де дитина, одразу зателефонували до поліції.

"Після пологів у неї спостерігалися ознаки кровотечі, не відходження плаценти. Половину крові вона втратила. Це є анемія важкого ступеня", - каже директор Дубровицької лікарні Руслан Бовгиря.

Попередньо, встановлено, що пологи в жінки були передчасні, орієнтовно на 30-му тижні. Як кажуть односельці, від чоловіка та сусідів 34-річна Олена вагітність приховувала.

Сім'ю в селі характеризують добре. Чоловік їздить на заробітки, жінка працює продавчинею у місцевій крамниці. Має 11-річного сина від першого шлюбу. Чому таке вчинила, навіть уявити не можуть.

"Я не можу навіть повірити, що вона може таке зробити. Вона дуже позитивна, як на мене, хороша", - каже літня жінка.

"Якщо вона одне дитя сама підняла ноги, і щоб таке вчинити... Я не знаю, що з нею стало. Ми всі в селі шоковані. День всіх трусить", - зазначає ще одна мешканка села.

Через інцидент поліцейські відкрили провадження за фактом вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Наразі проводять експертизу чи дійсно дівчинка народилася мертвою. У разі підтвердження провини матері, вона може опинитися за ґратами до 5 років.

"Враховуючи, що 9 років працюю в поліції, те, що ми побачили на місці події - це жахлива картина", - сказав керівник слідчого відділення Дубровицької поліції Олександр Коваль.

Сама ж породілля в даний час у лікарні. Її життю, кажуть медики, вже нічого не загрожує.

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Автор: УНІАН