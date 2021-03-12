Незважаючи на діючі заборони у «помаранчевій» зоні карантину, розважальні заклади міста продовжують проводити масові заходи.

Влада Тернополя попередила розважальні заклади, які не дотримуються карантинних вимог, про відключення електроенергії та водопостачання.

Читайте такожМаксимум з початку року: за добу в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19Як повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради, таке рішення було озвучене під час засідання міського штабу 11 березня.

Зазначається, що у Тернополі, який перебуває у «помаранчевій» зоні карантину, 7 та 8 березня правоохоронними органами спільно з муніципальною інспекцією були проведені рейди розважальними закладами міста щодо дотримання карантинних вимог.

За інформацією начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадця, незважаючи на діючі заборони, в розважальних закладах продовжують проводитися масові заходи.

«У приміщеннях п’яти закладів та нічних клубів міста правоохоронцями зафіксовано скупчення від 100 до 200 осіб, що є неприпустимим. Масове скупчення спостерігається і біля розважальних закладів після 23:00», - наголосив він.

Своєю чергою мер Тернополя Сергій Надал заявив, що через порушення карантинних вимог підприємцями влада буде змушена вжити щодо них додаткових обмежувальних заходів.

Зокрема, управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради, відділу торгівлі побуту та захисту прав споживачів, Тернопільському міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області рекомендовано передбачити додаткові заходи щодо припинення отримання послуг з водопостачання та водовідведення, електро- та теплопостачання підприємців, які недотримуються карантинних вимог.

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Автор: Світлана Макринська