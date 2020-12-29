Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

В Україні оголосили штормове попередження. Кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу зросла на майже 7 тисяч.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 6988 нових хворих на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 1037362 українців, із яких 681835 - одужали, 18081 - помер.

Штормове попередження

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголошено штормове попередження. Очікується, зокрема, сильні пориви вітру.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил за добу зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Унаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення.

Головні новини України: що важливо знати 29 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська