В Україні оголосили штормове попередження. Кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу зросла на майже 7 тисяч.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 6988 нових хворих на COVID-19.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 1037362 українців, із яких 681835 - одужали, 18081 - помер.
Штормове попередження
Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголошено штормове попередження. Очікується, зокрема, сильні пориви вітру.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил за добу зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Унаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення.
Головні новини України: що важливо знати 29 грудня 2020
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