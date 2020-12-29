Для держкомпанії "Укргідроенерго" ціна продажу електрики залишилася на рівні 1 коп. за кВт-год.

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором всіх діючих атомних електростанцій України, продаватиме електрику в рамках спецзобов'язань для забезпечення потреб населення за ціною 15 копійок за кВт-год.

Відповідне рішення про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів Про покладання спецзобов'язань у процесі функціонування ринку електроенергії прийняв Уряд на засідання 28 грудня.

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Разом з тим, для держкомпанії "Укргідроенерго" ціна продажу електрики залишилася незмінною.

Крім того, згідно з постановою, Кабмін встановив для населення фіксовану ціну електроенергії в 1,68 грн за кВт-год на весь обсяг споживання, скасувавши пільговий тариф 90 коп. за кВт-год. при цьому уряд зберіг на колишньому рівні розмір оплати при диференційованому в часі обліку споживання.

За двозонними тарифами ціна електроенергію в нічні години (з 23.00 до 7.00) коштуватиме вполовину дешевше фіксованого тарифу – 0,84 грн за кВт-год.

За тризонними тарифами оплата за спожиту в години максимального навантаження (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) електроенергію складе 1,5 фіксованого тарифу – 2,52 грн за кВт-год, в нічні години – 0,4 тарифу (0,67 грн за кВт-год), а в інший час споживачі оплачують повний тариф.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вищими, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

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Автор: Бредіхіна Ганна