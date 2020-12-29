За підрахунками міністерства, в іншому випадку електрика для громадян коштувала б 3,30 грн за кВт-год.

Скасування пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 коп. за перші 100 кВт-год для населення і встановлення фіксованої ставки 1,68 грн за кВт-год дозволило уникнути зростання ціни у 2,5 раза, до 3,30 грн за кВт-год.

Про це сказано в повідомленні Міністерства енергетики на сторінці Facebook.

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Прес-служба нагадала, що 28 грудня на засіданні уряду було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 483», яким, зокрема, було продовжено термін дії положення про покладення спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, який спливав 31 грудня 2020 року.

Зазначеною постановою з 1 січня 2021 року визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів - 1,68 грн за кВт-год та скасовано пільгову межу 90 копійок за перші 100 кВт-год споживання.

"Постанову ухвалили, щоб уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Так, термін дії механізму ПСО спливаэ 1 січня 2021 року, і в разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів має формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3,30 грн за кВт-год)», - сказано в повідомленні.

Разом з тим, залишені без змін коефіцієнти двох і трьохзонного обліку електричної енергії. Тому в разі встановлення, наприклад, двозонного обліку електричної енергії, її ціна в нічний час буде на 50% менше.

Прес-служба повідомила, що Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планують розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропонована Оновлена редакція ПСО.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

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Автор: Бредіхіна Ганна