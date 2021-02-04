В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє хворих та лікарка. Біля телеканалу "НАШ" сталися сутички правих активістів із поліцією.

Пожежа в лікарні у Запоріжжі

У ніч на 4 лютого в новому корпусі Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя сталася пожежа. Загинуло 4 людей, серед яких 26-річна медик.

За фактом пожежі у реанімації лікарні розпочато розслідування. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.

Головний лікар медзакладу Володимир Шинкаренко розповів, що у лікарні сталося загорання медичного обладнання.

5 лютого в Запорізькій області оголосили днем жалоби.

Після огляду в медустанові виявили порушення правил пожежної безпеки. Відповідального за пожежну безпеку в лікарні затримали.

Протест біля телеканалу "НАШ"

Праві активісти влаштували акцію біля телеканалу "НАШ", вимагаючи його закриття. Між учасниками акції та поліцією сталися сутички. Один із затриманих активістів погрожував зістрибнути з 4 поверху будівлі поліції, якщо його однодумців не відпустять.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили ще 5082 нових заражених коронавірусом. При цьому одужали від хвороби 9933 пацієнтів.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1232246 українців, 1055406 - одужали 23229 - померли.

Україну чекає ще не одна хвиля епідемії коронавірусу. Так вважає лікар-інфекціоніст Віктор Петров. На його думку, новий сплеск захворюваності на COVID-19 почнеться вже навесні й ударить насамперед по молоді.

Карантин в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що цього року Україна здолає пандемію коронавірусу. Водночас карантинні обмеження буде продовжено й після квітня.

Перемир’я на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації за добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Головні новини України: що важливо знати 4 лютого 2021

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова