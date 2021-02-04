У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє хворих та лікарка. Біля телеканалу "НАШ" сталися сутички правих активістів із поліцією.
Пожежа в лікарні у Запоріжжі
У ніч на 4 лютого в новому корпусі Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя сталася пожежа. Загинуло 4 людей, серед яких 26-річна медик.
За фактом пожежі у реанімації лікарні розпочато розслідування. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.
Головний лікар медзакладу Володимир Шинкаренко розповів, що у лікарні сталося загорання медичного обладнання.
5 лютого в Запорізькій області оголосили днем жалоби.
Після огляду в медустанові виявили порушення правил пожежної безпеки. Відповідального за пожежну безпеку в лікарні затримали.
Протест біля телеканалу "НАШ"
Праві активісти влаштували акцію біля телеканалу "НАШ", вимагаючи його закриття. Між учасниками акції та поліцією сталися сутички. Один із затриманих активістів погрожував зістрибнути з 4 поверху будівлі поліції, якщо його однодумців не відпустять.
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Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1232246 українців, 1055406 - одужали 23229 - померли.
Україну чекає ще не одна хвиля епідемії коронавірусу. Так вважає лікар-інфекціоніст Віктор Петров. На його думку, новий сплеск захворюваності на COVID-19 почнеться вже навесні й ударить насамперед по молоді.
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