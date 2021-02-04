Головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко розповів, що у закладі сталося загорання медичного обладнання.
Про це йшла мова на нараді обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє сайт 067.
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"Слідство встановлює попередні причини пожежі, але ми підтверджуємо, що було загоряння медичного обладнання", - наголосив Шинкаренко.
Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації.
За словами заступника начальника глави ДСНС Олексія Дунаєвського в Запорізькій області, загоряння сталося в одній із палат лікарні на 1 поверсі.
Там лікували хворих на коронавірус. Вони були підключені до апаратів ШВЛ.
Пожежа в лікарні Запоріжжя: що відомо
- У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.
- Причини пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні ще з'ясовують, попередньо встановлено, що загиблі, отруїлися чадним газом.
- Поліція повідомляє, що загоряння виникло на першому поверсі 5-поверхової будівлі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
- Через пожежу розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 ККУ).
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