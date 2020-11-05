В Україні тим часом триває карантин, запроваджений задля стримування поширення коронавірусу.

В Україні зафіксовано рекордну добову кількість нових хворих на COVID-19. Стало відомо, які нові карантинні обмеження пропонує запровадити МОЗ.

Новий "рекорд" коронавірусу

За добу в Україні коронавірус виявили у 9 850 осіб.

Від початку пандемії хворобу COVID-19 підтвердили у 430 467 українців. Одужало від коронавірусу 184 782 особи, померло – 7 924 людини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тим часом спрогнозував 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу до кінця поточного місяця.

Нові карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Тим часом у Раді пройшов профільний комітет законопроект, який передбачає штрафування громадян без захисних масок одразу на місці.

Скандальний законопроект КСУ

Деякі судді КСУ тимчасово відмовилися від участі в роботі Суду.

На вечірньому засіданні КСУ троє суддів не з'явилися, щоб зірвати розгляд земельної реформи.

Війна на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації за добу шість разів порушили перемир'я на Донбасі.

Український військовослужбовець був поранений окупантами з осколкової зброї.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу.

Головні новини України: що важливо знати 5 листопада 2020

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова