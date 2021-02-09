В Україні місцями продовжує йти сніг, а служби ліквідовують наслідки негоди. Тим часом упала кількість госпіталізацій із діагнозом COVID-19, але зросла смертність.
Негода в Україні
Сьогодні в Україні спостерігається місцями невеликий сніг, а служби ліквідують наслідки негоди. На окремих ділянках наразі спостерігається обмеження руху.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу коронавірус виявили у 2656 осіб, також зафіксовано 127 летальних випадків.
З початку пандемії діагноз COVID-19 підтверджено у 1249646 українців, 1084608 - одужали 23771 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Головні новини України: що важливо знати 9 лютого 2021
- Сьогодні в Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара
- Суд оголосив вирок винуватцю жахливої ДТП під Одесою з дев'ятьма загиблими
- Степанов розповів, скільки українців отримають доступ до вакцини від COVID-19 до кінця року
- "Кольорових зон не буде": ЗМІ дізналися про плани Кабміну щодо посилення карантину
- Наступник Меркель прокоментував перспективи України на вступ до ЄС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram