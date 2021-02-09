В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні місцями продовжує йти сніг, а служби ліквідовують наслідки негоди. Тим часом упала кількість госпіталізацій із діагнозом COVID-19, але зросла смертність.

Негода в Україні

Сьогодні в Україні спостерігається місцями невеликий сніг, а служби ліквідують наслідки негоди. На окремих ділянках наразі спостерігається обмеження руху.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу коронавірус виявили у 2656 осіб, також зафіксовано 127 летальних випадків.

З початку пандемії діагноз COVID-19 підтверджено у 1249646 українців, 1084608 - одужали 23771 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Головні новини України: що важливо знати 9 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська