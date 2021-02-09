Закриті траси, 40 сантиметрів снігу та сотні знеструмлених сіл: негода вирує в Україні другу добу (фоторепортаж, відео)

Комунальники працюють майже безрезультатно - під снігопадом вони не встигають вчасно розчищати замети.

Негода другу добу накриває Україну. Східні регіони хуртовина напередодні майже не зачепила, найбільше дісталося заходу, півдню й центру.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У Рівненській області у деяких школах призупинили навчання. Снігоочисна техніка хоч і працювала, але безрезультатно. Трасою Київ - Чоп обмежили рух вантажівок.

На Волині зі снігового замету рятувальники дістали три рейсові та шкільний автобус. Через сильні пориви вітру дороги там заносило миттєво.

На двох шляхах Житомирської області теж не пускали фури. Сніговий покрив сягнув 30 см. Через безперервний снігопад не встигали розчищати дороги.

У Вінницькій області такої кількості снігу не бачили вже давно. Тут випало до 40 см опадів. Крім того, під снігом була суцільна крига. Машини буксували та злітали у кювети.

Десятки аварій через негоду сталися на дорогах Миколаївської області. Дощ на морозі одразу перетворювався на кригу. Автомобілі ковзали, водії втрачали кермування та в'їжджали один в одного.

Натомість в Одеській області були "погодні гойдалки". Через налипання мокрого снігу не витримали електромережі: у регіоні без світла опинилися майже півсотні населених пунктів. Через слизьку дорогу рятувальникам доводилося спецтехнікою розблокувувати постраждалих. Слизько було і в самій Одесі.

У заторах запинилася столиця. Мапа Києва напередодні мала вигляд суцільної червоної лінії. Шлях, який зазвичайй триває півгодини, водії долали за дві-три. Таксисти традиційно одразу підняли ціни.

У ніч з 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (поривів вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях, а саме: Одеська - 85, Херсонська - 54, Чернівецька - 40, Миколаївська - 34, Запорізька - 12, Полтавська - 12, Київська - 10, Кіровоградська - 10, Донецька - 7, Закарпатська - 5, Житомирська - 3 та Дніпропетровська - 1.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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