Активісти вимагають покарати винних у жорстокому побитті водія.

Активісти під відділком поліції у Житомирі вимагають покарати винних у жорстокому побитті водія. 51-річного чоловіка просто з райвідділку забрали до реанімації і терміново прооперували, бо масивна внутрішня кровотеча загрожувала життю. Він запевняє - його били патрульні, але у поліції це заперечують.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під будівлею обласної поліції активісти з фаєрами і плакатами вимагають покарати патрульних, які побили водія до напівсмерті.

«Травми внутрішніх органів, вирізана селезінки, кишки, свідчить про те що людину били беззахисно. Це називається катування», - запевняє учасник пікету Сергій Ткачук.

51-річний водій Петро Ярмолюк, на захист якого зібрався пікет, каже, що патрульні зупинили його за порушення правил. «Сказали вийти, показати документи. Я предявив, але зі мною не було посвідчення водія. Сказали: «Ви п'яні». Я сказав, що інвалід ІІІ групи, в мене нечітка хода», - розповідає Петро.

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Чоловік каже, за відмову сідати у поліцейську машину на нього вдягли кайданки і почали бити. Навіть уже лежачого. «Вухо розбили, живіт розбили, били так і ногами і руками, не знаю чим. Гроші вимагали, а що ж… Я сказав, що гроші не дам, їдемо на експертизу. Вони мене в райвідділ повезли», - додає чоловік.

А з райвідділу чоловіка вже забрала швидка. Діагностували внутрішню кровотечу.

«Виявлено рідину, кров у черевній порожнині, пацієнту проведено оперативне втручання. Селезінку видалено і частину тонкого кишківника», - повідомляє завідувач хірургічним відділенням лікарні№1 м.Житомира Олександр Шатило.

З водієм у машині було двоє пасажирів - товариш і жінка. Вона боїться показувати обличчя. Каже, їхали у центр попити кави. Патрульні, які зупинили авто, поводилися зухвало. «Вони почали так активно, агресивно. Його били з усієї сили, руками, ногами», - розповідає жінка-свідок.

Версія подій поліції

У поліції ж наполягають, що від водія тхнуло алкоголем. На вимогу показати посвідчення вдарив головою патрульного. Не втихомирився навіть у кайданках і намагався втекти. «Він втік, через короткий проміжок часу його знайшли неподалік, на прибудинковій території, привели до патрульного автомобіля і доставили до відділку поліції», - розповідає речник управління патрульної поліції у Житомирській області Ігор Іванюк.

Але службове розслідування проводять - копів , які затримували водія, відсторонили від роботи. Але катування - заперечують. Мовляв, є відео з бодікамер та камер у відділку, яке вивчають. Перевірятимуть дії копів і слідчі державного бюро розслідувань. А в поліції водночас розпочали провадження за фактом тілесних ушкоджень, завданих патрульному.

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Автор: УНІАН