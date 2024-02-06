За його словами, є кілька моментів, які неодмінно потрібно обговорити.

Новий законопроект про мобілізацію є "дещо кращим", але і в ньому є спірні моменти, які ще потрібно обговорювати.

Про це РБК-Україна сказав заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. "Він дещо кращий, тому що почули деякі пропозиції і включили їх в законопроект, і навпаки прибрано деякі норми. Але все ж не все, що ми пропонували, Міноборони включило. Ми хочемо запросити Міноборони і почути, чому вони не були включені і чому з'явилися деякі нові. Потрібно почути позицію авторів і приймати рішення", - сказав він.

Чернєв навів кілька моментів, які є спірними і будуть обговорюватися. За його словами, пропонувалося людей з інвалідністю 3 групи не мобілізувати - "це почули", але "є і нове".

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"Додали, що військовозобов'язані доглядають за людьми з інвалідністю з 1 по 3 групу, була прибрана норма, що вони не підлягають мобілізації, і додано, що тільки опікунство може позбавити від мобілізації. "Тут поки спірне питання", - сказав він.

Чернєв зазначив, що отримав багато запитів від людей, які описували свої життєві обставини, "і вони не підпадають під опікунство, але їм точно потрібен той, хто буде за ними доглядати". "Це потрібно розглядати з різних сторін", - вважає він.

Також, за його словами прибрали повістки по електронній пошті, але з'явилися повістки по електронному Кабінету.

"Це дещо краще, тому що з електронною поштою складно, по-перше, верифікувати людину. По-друге, всі отримують велику кількість листів по електронній пошті, і не втратити цей лист з повісткою від ТЦК і потім не нести відповідальність, складно. В е-кабінеті я логіку Міноборони розумію, тому що це буде верифіковано, і тут вже обов'язком кожного буде перевіряти кабінет. Але все одно залишається питання, чи прорахували вони, чи всі військовозобов'язані матимуть технічну можливість зареєструватися - питання відкрите",- розповів Чернєв.

Мобілізація в Україні

30 січня Кабмін вніс до Верховної Ради оновлений законопроект про мобілізацію. Начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк зазначив, що цей законопроект "відповідає вимогам часу і його прийняття потрібно в найкоротші терміни". Він містить ключову норму про визначеність терміну служби - 36 місяців.

Також в документі запропонували ряд нововведень, зокрема - зниження межі призовного віку з 27 до 25 років.

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