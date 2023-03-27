Речник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.

Міністерство закордонних справ України закликає Управління верховного комісара ООН з прав людини утримуватися від незбалансованих політичних оцінок обшуків у культових спорудах та монастирях афілійованої з Російською православною церквою Української православної церкви Московського патріархату.

Речник МЗС України Олег Ніколенко звернув увагу, що у нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

"Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - написав дипломат у Facebook.

Відео дня

Він додав, що МЗС закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах.

Скандал довколо УПЦ МП в Україні - що відомо

У листопаді 2022 року – січні 2023 року співробітники СБУ здійснювали контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів і єпархій УПЦ МП. За результатами обшуків було виявлено російську пропагандистську літературу, комунікаторів зі спецслужбами РФ тощо. Проти багатьох священиків УПЦ МП відкрито кримінальні провадження за антиукраїнську діяльність.

24 березня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала дві нові доповіді — про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців - до 31 січня цього року. В одній з доповідей йшлося про ймовірні порушення прав російських військовополонених з боку української сторони.

В МЗС України заявили, що місія ООН вдалася до неприйнятних дій, прирівнявши Україну, яка є жертвою, до Росії, яка є агресором.

Сьогодні ж стало відомо, що в ООН побачили "дискримінаційні дії" під час обшуків Службою безпеки України в установах УПЦ МП.

Вас також можуть зацікавити новини: