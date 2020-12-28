Екіпаж звертався до різних інстанцій, зокрема до посольства і громадських організацій, але все марно.

Екіпаж суховантажу NEW ORION вже півтора роки не може потрапити додому з Китаю. Українські моряки звинувачують судновласників у невиплаті зарплати.

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Про це у Facebook розповіла дочка одного з моряків Наталі Слободянюк-Цапура.

"Йдеться про знайомий багатьом суховантаж NEW ORION... Черговий екіпаж перебуває на борту судна без зарплати більше року і без зміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні і стали нормою. Екіпаж у повній інформаційній блокаді. У спробах спілкування з компанією чуються багатомісячні обіцянки без найменшого натяку на їхнє виконання. На борту скорочений удвічі екіпаж з дев'яти осіб", - розповіла вона.

До екіпажу наразі входить семеро громадян України, один - Грузії, один - з РФ. Їм від 25 до 69 років. Всі українці з Одеси та області.

«Наразі судно стоїть в ріці Янцзи, Китай і понад 12 місяців не покидає це місце! Екіпаж починає божеволіти! Компанія не виплачує зарплату морякам і заборгованість складає більше, ніж за 12-16 місяців! Компанія обманює моряків, обіцяє вирішити питання протягом тижня, місяця, а пройшов вже рік!», - пояснює жінка.

За її словами, у скрутному становищі людей виннен судновласник. Наразі на листи і дзвінки моряків вже ніхто навіть не відповідає.

«І поки всі вони [судновласник та причетні] обирають червону ікру і подарунки рідним до Нового Року, екіпаж голодує, економить паливо аби зігрітися взимку і божеволіє від безвиході, безвідповідальності вищих управлінців компанії і влади, на іржавому кориті під назву "Нью Оріон", - підсумувала дочка моряка.

За її словами, екіпаж звертався до різних інстанцій, зокрема до посольства, громадських організацій. Але питання досі не вирішили.

Як розповіли ТСН у благодійній організації "Ассоль", яка допомагає морякам, останні три роки це судно є проблемним.

"Екіпаж постійно вибиває зарплату через суди, ЗМІ тощо. Судновласник на контакт не йде", - розказав представник "Ассоль" Андрій Шевченко.

Проблеми з судном New Orion

Судно New Orion не вперше звертає на себе увагу ЗМІ. У листопаді минулого року повідомлялось, що у територіальних водах Малайзії затримано судно New Orion, членами екіпажу якого є 22 українці.

За інформацією морської поліції Малайзії, затримано було судно, а не екіпаж. Підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства

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Автор: Дмитро Захаров