Відповідачем у справі вказаний Володимир Зеленський, а третіми сторонами – РНБО та СБУ.

Підприємець Олександр Єрімічук, проти якого РНБО запровадила санкції як щодо одного зі списку "топ-10 контрабандистів" України, подав до суду проти президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані порталу Судова влада України.

Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента. Відповідачем у справі вказано Зеленського, а РНБО і СБУ є третіми сторонами.

Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указ президента №140/2021, виданий 03 квітня 2021 року, яким були введені у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".

ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні санкції проти 10 головних контрабандистів країни.

Розповідаючи про рішення РНБО, президент зазначав, що вперше в історії України вводяться персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб, що входять до списку 10 контрабандистів, проти яких застосовані санкції.

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Автор: Олег Давигора