Конфлікт почався після того, як жінка відмовилася надіти захисну маску.

Жінка, яку побив у столичному супермаркеті співробітник поліції охорони, не збирається носити захисну маску.

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Після бійки з поліцейським у Лідії Авдалової головні болі та нудота.

Конфлікт почався після того, як вона відмовилася надіти захисну маску.

Журналістам жінка розповіла, що винною себе не вважає і носити маски не буде.

"По-перше, такий мій принцип. Маска не рятує нас від цього вірусу. Мені з медичних міркувань протипоказано носити маску", - розповіла вона.

Побиття відвідувачки супермаркету в Києві: що сталося

22 березня в Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між жінкою-покупцем і чоловіком у формі поліції, якого в мережі називають охоронцем.

Охоронець вимагав, щоб жінка одягла маску, але вона нібито відмовилася, після чого охоронець супермаркету кілька разів вдарив жінку в голову і вона впала на підлогу.

Пізніше цього поліцейського звільнили. Його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику Київського управління поліції охорони оголосили догану.

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Автор: Людмила Жерновська