Оксана Марченко і Наталія Лавренюк звернулися з позовами до Верховного Суду.

Дружина глави політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко та цивільна дружина народного депутата Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржують у Верховному суді санкції, запроваджені проти них Радою національної безпеки та оборони.

Про це 18 березня повідомили у прес-службі суду.

Зокрема, позов про оскарження від Марченко надійшов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 лютого, а наступного дня аналогічний позов суд отримав від Лавренюк.

Окрім того, 15 березня до суду надійшов позов щодо оскарження санкцій від Міжнародної комерційної компанії «EVIRER LTD» (ОАЕ). Наступного дня Верховний Суд відкрив провадження в адміністративній справі за цим позовом, яку розглядатиме на засіданні 7 квітня.

Санкції проти Медведчука, Козака та їх дружин: що відомо

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Автор: Катерина Комолова