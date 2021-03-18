Дружина глави політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко та цивільна дружина народного депутата Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржують у Верховному суді санкції, запроваджені проти них Радою національної безпеки та оборони.
Про це 18 березня повідомили у прес-службі суду.
Зокрема, позов про оскарження від Марченко надійшов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 лютого, а наступного дня аналогічний позов суд отримав від Лавренюк.
Окрім того, 15 березня до суду надійшов позов щодо оскарження санкцій від Міжнародної комерційної компанії «EVIRER LTD» (ОАЕ). Наступного дня Верховний Суд відкрив провадження в адміністративній справі за цим позовом, яку розглядатиме на засіданні 7 квітня.
Санкції проти Медведчука, Козака та їх дружин: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.
- Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази «Миротворця».
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.
Марченко після введення санкцій заявила, що вступає в партію «Опозиційна платформа – За життя».
16 березня Віктор Медведчук подав позов про оскарження санкцій проти себе.
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