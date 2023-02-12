Окупанти ходять будинками й перевіряють у людей наявність прописки та документів на право власності житла.

У двох населених пунктах захопленої території Херсонської області росіяни намагаються відібрати житло в місцевого населення на користь окупаційної "адміністрації".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Такі факти, зокрема, виявлені в населених пунктах Брилівка та Новокиївка.

Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла.

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"Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - повідомили в Генштабі.

Війна в Україні - російська окупація

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що на окупованій Херсонщині росіяни катують українців, в їх будинки заселяють російських військових.

Зокрема, днями у селищі Новоолексіївка Генічеського району російські окупанти провели повторні рейди з метою заселення російських військовослужбовців до будинків господарів, які були змушені раніше евакуюватися. Також окупанти застосовують тортури, щоб змусити людей оформити російське громадянство, або переписати на російських окупантів усю особисту власність у разі відмови від паспорта РФ.

Раніше в Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти в населеному пункті Залізний Порт намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Але через відсутність бажаючих вони обіцяють грошову винагороду жителям за отримання російського громадянства.

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