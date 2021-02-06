У режисера тепер троє дітей.

Доньку режисерові Олегу Сенцову народила журналістка та активістка Юлія Бабич.

Читайте такожСенцов втретє став батьком (фото)Про це пише ТСН з посиланням на знайомих режисера.

Зазначається, що Юлія народила ще в середині грудня. Відтоді вона публікувала в соцмережах багато фотографій з немовлям і хештегом «крихітка Олегівна».

Раніше повідомлялося, що Сенцов опублікував фото з немовлям, підписавши його «донька Емма». При цьому новина про народження доньки стала несподіванкою навіть для близького оточення Сенцова, своє особисте життя режисер вважає за краще не афішувати.

У Сенцова вже є двоє дітей: син Влад та донька Аліна. З їхньою мамою Олег розлучений, вона залишилася жити в Криму.

Довідка УНІАН. Олег Сенцов народився 13 липня 1976 року в Сімферополі. Український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст. Політичний в'язень в Російській Федерації. Лауреат премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Шевченківської премії.

10 травня 2014 року Сенцова затримали в Сімферополі російські силовики. 25 серпня 2015 року в РФ його незаконно засудили за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі. Під час обміну полоненими у вересні 2019 року повернувся в Україну.

Своє звільнення Сенцов назвав «подарунком» російського лідера Володимира Путіна президенту України Володимиру Зеленському.

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Автор: УНІАН