Продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ на період шкільних канікул. Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Посилюємо пропозицію місць на період осінніх шкільних канікул та призначаємо додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ. Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20", - йдеться у повідомленні.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35 та прибуватиме до Києва о 19:48.

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Зазначається, що потяг може стати в пригоді жителям інших міст, які планують подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці. У складі поїзда є вагони всіх типів: плацкартні, купе та люкс.

"Продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато", - наголосили в УЗ.

Укрзалізниця - останні новини

Як писав УНІАН, раніше "Укрзалізниця" оголосила про призначення на час шкільних канікул додаткових потягів на напрями Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.

Також повідомлялося, що в Україні популярний поїзд тимчасово змінить маршрут. Через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області поїзд №148/147 Одеса - Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом - в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя.

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