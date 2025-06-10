Він перебуває під санкціями РНБО.

Популярний відеохостинг YouTube заблокував вже другий канал ексрадника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, який перебуває під українськими санкціями.

Пр це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. Як відомо, перший канал блогера заблокували ще 9 травня. Відтепер на території України недоступний і його другий канал:

"YouTube заблокував ще один канал підсанкційного Олексія Арестовича. Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування".

Санкції проти Арестовича

Нагадаємо, раніше РНБО запровадила санкції проти Олексія Арестовича та ще кількох українських публічних осіб. Президент Володимир Зеленський підписав укази, які набрали чинності того ж дня.

Відео дня

Санкції передбачають позбавлення державних нагород і офіційних відзнак, блокування активів, заборону торгівельних операцій та поширення медіаконтенту.

Арестович неодноразово робив резонансні заяви щодо майбутнього України, геополітики, української влади та переговорів із Росією. Це викликало хвилі громадського обурення, зокрема в соцмережах, де його звинувачували в поширенні проросійських наративів.

Нагадаємо, в одному з останніх етерів він заявив, що зневажає українців та "не має про що" говорити з ними.

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