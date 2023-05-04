Лубінець повідомив про новий механізм, за допомогою якого українська влада може дізнаватися про стан українських полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направляв лист до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової для отримання детальнішої інформації про викраденого Росією журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, однак відповіді наразі не отримав.

Як омбудсмен розповів в коментарі УНІАН, близько тижня тому запрацював новий канал, завдяки якому українська влада може отримувати дані про полонених Росією цивільних українців.

"Він дозволяє фізично підтверджувати стан наших громадян, цивільних у першу чергу. Ми отримуємо відео, коли вони приїжджають на місце, передають якусь допомогу від нас і прямо на відео записують, просячи назвати ім’я та розповісти про свій стан. Вони перекидують відео нам, а ми повідомляємо родичів", - сказав Лубінець.

Відео дня

За його словами, на цих відео наразі Хилюка ще не було, а останні дані про нього були у листі журналіста від квітня 2022 року.

Викрадення кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка - що відомо

Хилюка разом з його батьком росіяни викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київщини. Згодом батька Хилюка - Василя - окупанти відпустили, а Дмитра разом із ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

Єдиною звісткою про його стан був лист журналіста від квітня 2022 року.

Водночас, у публічній комунікації Росія заперечує викрадення Хилюка.

Однак, 2 травня Репортери без кордонів опублікували розслідування, у якому доводять це, посилаючись на свідчення із підтвердженням того, що кореспондента УНІАН дійсно викрали російські військові та що його незаконно утримують на території РФ.

Цього ж дня голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко під час свого виступу на Генасамблеї ООН закликав звільнити незаконно затриманих Росією українських журналістів, зокрема, викраденого на Київщині Хилюка та незаконно затриманих у Криму кримськотатарських цивільних журналістів, Владислава Єсипенка та Ірину Данилович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на викрадення росіянами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.