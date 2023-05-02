Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк досі перебуває за ґратами в Росії після викрадення у березні 2022 року.

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко закликав звільнити журналіста УНІАН Дмитра Хилюка з російського полону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томіленко сказав під час виступу з нагоди Всесвітнього Дня свободи слова на майданчику Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Щонайменше один цивільний український журналіст, якого у березні минулого року взяли в полон, досі перебуває за ґратами в Росії", – сказав Томіленко.

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Він зазначив, що йдеться про журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

"Ми вимагаємо від Росії звільнити Дмитра Хилюка. Звільнити усіх незаконно засуджених кримськотатарських цивільних журналістів, Владислава Єсипенка і Ірину Данилович (журналісти, ув'язнені в тимчасово окупованому Криму – УНІАН)", – сказав Томіленко.

Викрадення кореспондента УНІАН Хилюка

Дмитро Хилюк вже понад рік перебуває у російському полоні. Його доля, окрім колег журналістів та небайдужих українців, найбільше турбує його батьків.

23 квітня його тато показав журналістам, на що окупанти перетворили кімнату сина під час вторгнення у Київську область. Йдеться по село Козаровичі, до якого окупанти зайшли 26 лютого 2022 року. Тоді сім'я переживала навалу ворога разом. Один зі снарядів під час бою в селі влучив в батьківський будинок Хилюка. Тоді журналіст перебував разом зі своїми батьками вдома.

За словами шеф-редактора УНІАН Михайла Ганницького, в полоні Хилюка змушували рити окопи та траншеї. Про це кореспондент розповів особисто у приватному листуванні. Поки що не ясно, чи знали окупанти, що Хилюк є не просто цивільним, а журналістом. Однак країна-агресор досі утримує кореспондента УНІАН в заручниках десь на своїй території.

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