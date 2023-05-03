Хилюка росіяни викрали під час окупації Київщини 3 березня 2022 року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на викрадення росіянами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

Міністр нагадав, що останній фізичний контакт в редакції УНІАН був із Дмитром 24 лютого 2022 року.

"Росія вбиває та викрадає українських журналістів", - наголосив він.

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Ткаченко підкреслив, що усі злочини окупантів фіксуються, а Росія має бути притягнута до відповідальності за них.

Такою була реакція очільника Мінкульту на розслідування Репортерів без кордонів про викрадення та незаконне ув’язнення Хилюка.

Що відомо про викрадення кореспондента УНІАН Хилюка

2 травня Репортери без кордонів опублікували розслідування, у якому підтверджують насильницьке зникнення Хилюка та брехню російських посадовців про це.

Зокрема, організації вдалося отримати п'ять неопублікованих свідчень, які доводять, що кореспондента УНІАН дійсно викрали російські військові та що його незаконно утримують на території РФ, хоча російська влада це заперечує.

Цього ж дня голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко під час свого виступу на Генасамблеї ООН закликав звільнити українських журналістів, які перебувають у російському полоні, зокрема, викраденого на Київщині Хилюка та незаконно затриманих у Криму кримськотатарських цивільних журналістів, Владислава Єсипенка та Ірину Данилович.

Як відомо, Хилюк вже понад рік перебуває у російському полоні - його викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київщини. З того часу родина журналіста отримала лише одну звістку від нього - написаного рукою Хилюка листа від квітня 2022 року, який прийшов батьками лише у вересні.

Наразі достеменно не відомо, чи знали російські загарбники, що Хилюк - не просто цивільний, а журналіст. Але, незважаючи на це, вже понад рік Росія продовжує незаконне утримання Хилюка у полоні десь на своїй території.

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