Провести перепис населення важливо для надання соціально-економічних послуг і прийняття Кабміном рішень, підкреслили в ООН.

Україні необхідно провести перепис населення, оскільки його точна чисельність невідома.

Про це заявила представник ООН в Україні з гуманітарних питань Асенефа Лубрані на міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, передає РБК-Україна.

"Одним із викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу в 2010 - му", - сказала Лубрані

За її словами, важливість проведення перепису населення в Україні полягає в тому, що на сьогодні невідома його точна чисельність. "Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.

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Лубрані зазначила, що кожен громадянин України має бути врахований. Це дозволить українському уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг і приймати вивірені рішення.

Перепис населення-2023: що відомо

У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведенні в 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Наприкінці листопада 2019 року тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що перепис населення було заплановано на кінець 2020 року, майже 100 тис. інтерв'юерів з планшетами повинні були обійти будинки та квартири українців.

На перепис в держбюджеті було передбачено 3,4 млрд грн. Разом з тим, Дубілет зазначив, що проведення перепису в такому форматі стало б "недозволеною розкішшю" для України, тому було вирішено провести "електронний перепис" і заощадити 2-3 млрд грн.

У січні 2020 року Дубілет повідомив результати оцінювання чисельності населення, проведеної за даними операторів мобільного зв'язку, Держкомстату та електронних реєстрів, Пенсійного фонду та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Згідно з цими результатами, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживали 37 млн 289 тис. осіб. Це дані без урахування жителів окупованих територій.

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Автор: Олександр Топчій