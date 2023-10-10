Для її отримання місячний дохід має бути менше 5 400 грн. на одного члена родини.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн.

При цьому, домогосподарства зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року отримають допомогу у розмірі 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду - 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

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Домогосподарства зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року отримають допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду - 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці. Тобто загалом за три місяці кожен член такої родини отримає 17460 грн.

Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду - 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Отримати кошти зможуть лише вразливі українці, які мають місячний дохід менше 5 400 грн. на одного члена родини.

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, ООН застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб.

Хто може отримати допомогу

Нові критерії відповідності включають:

осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Крім того, щоб отримати грошову допомогу потрібно відповідати одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Між тим, також не можна бути зареєстрованим з УВКБ ООН раніше, а також отримувати грошову допомогу від інших організацій.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство обмежується до таких членів:

голова домогосподарства

дружина/чоловік

його/її діти (до 23 років)

його/її батьки.

Також його/її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому випадку повинні бути зареєстровані окремо.

Допомога від України

Українські біженці, що повертаються з-за кордону, також зможуть оформити державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проте, наразі урядом ще не прийнятий відповідний механізм.

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