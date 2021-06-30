Менше третини громадян висловилися проти вступу України до Організації Північноатлантичного договору.

Більша частина громадян підтримують вступ України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова.

Зокрема, 70,9% опитаних відповіли, що взяли б участь у голосуванні, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО. Ще 18,9% - не взяли б участі, а 10,2% - не змогли відповісти.

З цих опитаних більша частина - 53,8% - проголосували б за вступ України до Альянсу, 31% респондентів висловився б проти вступу і 15,2% - не змогли відповісти.

Читайте такожНавіть не потрапила у топ-5: менш як 10% українців вважають російську мову необхідноюНайбільше респондентів, які підтримали вступ України до НАТО, живуть на заході країни - 77,2%, найменше на сході - 33,2%.

Аналогічно на заході найменше виступають проти вступу держави до Альянсу - 11,3%, а на сході найбільше підтримують не вступ - 50,4%.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021р. в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 тис. 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дослідження здійснене за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко