Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що наразі вся система військової освіти в Україні активно працює над трансформацією освітніх процесів.

З вересня 2021 року навчання офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Україні відбуватиметься за оновленою програмою з урахуванням стандартів НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Міністерство оборони України впевнено рухається до досягнення чергового етапу військової реформи, у результаті якої Збройні сили володітимуть оперативними бойовими спроможностями відповідно до стандартів НАТО. Особливої актуальності це набуває після підтвердження на саміті Альянсу 14 червня перспектив членства України в НАТО", – заявив Таран.

Він зазначив, що наразі вся система військової освіти в Україні активно працює над трансформацією освітніх процесів.

"Задоволений анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натовських процедур планування та прийняття військових рішень", – пояснив Таран.

Шлях України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена чітко прояснити можливість отримання Україною ПДЧ в НАТО. Зокрема, глава Української держави хоче чітко почути від президента США Джо Байдена "так" або "ні" щодо ПДЧ для України.

Своєю чергою, Байден наголосив, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до Організації північноатлантичного договору (НАТО), але Україна повинна очиститися від корупції. Президент США заявляє, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі.

У комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО за підсумками їхнього саміту у Брюсселі сказано, що Україна стане членом НАТО за допомогою ПДЧ.

"Ми підтверджуємо ухвалене у 2008 році рішення на Бухарестському саміті, що Україна стане членом Альянсу завдяки Плану дій щодо членства (ПДЧ), який є невід'ємною частиною процесу", - наголошується у комюніке.

"Ми твердо виступаємо на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, які стосуються її прагнень щодо членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використати усі наявні інструменти під егідою Комісії Україна-НАТО для досягнення її мети у втіленні принципів і стандартів НАТО", - наголошують лідери НАТО.

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Автор: Олег Давигора