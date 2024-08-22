Підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соцдосліджень. При чому підтримують її всі вікові категорії.

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.

Про це йдеться у оприлюднених результатах опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Зазначається, що за незалежність України проголосувала б як молодь (85%), так і найстарше покоління віком 60 років і старше (83%), а також мешканці як міст (86%), так і сільської місцевості (84,5%).

Найбільше тих, хто підтримав би незалежність, - на Заході нашої країни (93%), але в Центрі так проголосували б 87%, на Сході - 78%, на Півдні - 72%. Проти були б лише 2% респондентів загалом по країні, причому на Заході таких було б критично менше 1%, а на Сході - близько 4%.

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"Підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень. Вищий цей показник був лише у серпні 2022 р. - 87,5%", - зазначають соціологи.

Водночас 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. Причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

В регіональному розрізі думка про те, що росіяни не сприймають Україну як незалежну і суверенну державу, так само домінує в усіх макрорегіонах, однак показники дещо відрізняються. Так, найбільше це переконання поширене в Центрі (80,5%) та на Заході (78%) і дещо рідше згадується на Півдні (72%) та Сході (66%), хоча і там становить абсолютну більшість.

Також в результатах опитування зауважується, що позитивних оцінок напряму, в якому загалом розвиваються події в Україні, за останній рік поменшало: наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі (було 49% у 2023 р.), тоді як 37% вважають цей напрям неправильним. Чоловіки дещо частіше за жінок оцінюють напрям розвитку як правильний, а от серед жінок більш виражена невизначеність.

Крім того, зазначається, що абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).

Таке бажання превалює серед людей з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах. Утім, з віком налаштованість залишатися в Україні зростає. Так, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30-39 років - вже 81%, 40-49 років - 87%, 50-59 років - 90%, і серед найстаршої групи - 93%.

*** Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано було 2 тис. 17 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Інші опитування українців

Згідно з результатами загальнонаціонального телефонного опитування Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, понад половина опитаних громадян України підтримують переговори з Росією, але без здачі жодної частини українських територій.

Зокрема, 57% опитаних українців вважають, що Україна повинна вступати в переговори з Росією для спроби досягти миру, а 38% - що не повинна. Ще 5% не змогли відповісти.

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