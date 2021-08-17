У Києві в понеділок, 16 серпня, в Софійському соборі урочисто відкрили виставку "раритети Української козацької держави – Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.", присвячену 30-річчу незалежності України. Виставка працюватиме до 14 листопада.
На виставці, зокрема, представлено оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. З вівторка, 17 серпня, експонат зможуть побачити всі охочі, дізнався УНІАН.
На виставці також є Універсал гетьмана Івана Мазепи та гетьманська булава. Крім того, на виставці можна побачити клейнод Мазепи.
Конституція Пилипа Орлика ("Договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького") є першою у світі, її датовано 1710 роком. Вона написана латинню.
Договір було укладено 5 квітня 1710 року у місті Бендери між Пилипом Орликом, якого обрали гетьманом, козацькою старшиною й простими козаками.
Документ визначав основи державного устрою, форми правління, в ньому окреслювалися державні кордони. Конституція вперше за 311 років з моменту свого створення прибула в Україну. Документ зберігався у Швеції.
Нагадаємо, День Незалежності України відзначається 24 серпня. Українська держава стала незалежною у 1991 році.