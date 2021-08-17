У столиці відкрилася виставка, на якій можна побачити раритети Гетьманщини.

У Києві в понеділок, 16 серпня, в Софійському соборі урочисто відкрили виставку "раритети Української козацької держави – Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.", присвячену 30-річчу незалежності України. Виставка працюватиме до 14 листопада.

На виставці, зокрема, представлено оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. З вівторка, 17 серпня, експонат зможуть побачити всі охочі, дізнався УНІАН.

На виставці також є Універсал гетьмана Івана Мазепи та гетьманська булава. Крім того, на виставці можна побачити клейнод Мазепи.

Конституція Пилипа Орлика ("Договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького") є першою у світі, її датовано 1710 роком. Вона написана латинню.

Договір було укладено 5 квітня 1710 року у місті Бендери між Пилипом Орликом, якого обрали гетьманом, козацькою старшиною й простими козаками.

Документ визначав основи державного устрою, форми правління, в ньому окреслювалися державні кордони. Конституція вперше за 311 років з моменту свого створення прибула в Україну. Документ зберігався у Швеції.

Нагадаємо, День Незалежності України відзначається 24 серпня. Українська держава стала незалежною у 1991 році.

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Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк